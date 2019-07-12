СМИ: Пакистан выдвинул условие Индии для открытия воздушного пространства

ТАСС, 12 июля. Власти Пакистана оставят закрытым воздушное пространство на границе с Индией, пока Нью-Дели не прекратит полеты своих истребителей в данном районе. Об этом в пятницу сообщает газета Doon со ссылкой на секретаря Управления гражданской авиации Пакистана Шарукха Нусрата.

"Правительство Индии обратилось к нам с призывом открыть воздушное пространство. Мы ответили, что для этого Нью-Дели прежде всего обязан перебазировать свои истребители [из приграничной территории]", - заявил секретарь во время встречи с представителям Постоянного комитета по вопросам авиации пакистанского Сената.

Пакистан находится в центре важного авиационного коридора, и ограничения использования воздушного пространства влияют на сотни коммерческих и грузовых рейсов каждый день, увеличивая время полетов для пассажиров и расходы на топливо для авиакомпаний. Перевозчики, использующие воздушное пространство Индии, из-за запрета вынуждены делать внушительный "крюк" вокруг пограничной с Пакистаном территории.

Воздушное пространство Пакистана остается частично закрытым для индийских воздушных судов с 26 февраля после эскалации конфликта между Исламабадом и Нью-Дели. Ее вызвала атака на автоколонну индийских силовиков в штате Джамму и Кашмир 14 февраля, в результате которой погибли более 40 человек. Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад", взявшей на себя ответственность за теракт. 26 февраля ВВС Индии нанесли воздушный удар по лагерю этой группировки на пакистанской территории. 27 февраля ВВС Пакистана в ответ атаковали индийские военные объекты в штате Джамму и Кашмир. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга.