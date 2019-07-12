МИД Турции: Анкара и Москва находятся в тесной координации по началу поставок С-400

АНКАРА, 12 июля. /ТАСС/. Турция и Россия находятся в тесной координации в связи с началом поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в республику. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Анкаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"В вопросе поставок С-400 каких-либо проблем нет. Мы находимся в тесном контакте с Россией. Процесс поставок продолжается", - подчеркнул глава МИД. Чавушоглу также заверил, что "процесс поставок будет и дальше продолжаться в нормальном режиме".
Ранее в пятницу Министерство национальной обороны Турции заявило, что первая партия компонентов ЗРС С-400 в рамках контракта была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкаре. Согласно сообщению Управления оборонной промышленности Турции, поставки других компонентов продолжатся в ближайшее время.
Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.
США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.
С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.