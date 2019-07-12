Источник: в ближайшее время в Турцию вылетит второй самолет с комплектом С-400

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Второй военно-транспортный самолет ВКС РФ с партией полкового комплекта С-400 "Триумф" на борту вылетит в ближайшее время в Турцию. Об этом сообщил ТАСС в пятницу военно-дипломатический источник.

"В Турцию вылетел военно-транспортный самолет Воздушно-космических сил России с первой партией полкового комплекта С-400. В ближайшее время в эту страну вылетит еще один самолет - со второй партией техники и оборудования. Третья часть поставки - более 120 зенитных управляемых ракет различных типов - будет отправлена позднее, ориентировочно в конце лета, морским транспортом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полковой комплект С-400 для Турции к настоящему времени "полностью изготовлен".

Источник также рассказал, что турецкие военные, которые будут эксплуатировать С-400, прибудут в Россию для обучения в июле-августе.

"В мае-июне в российском учебном центре прошли обучение около 20 турецких военнослужащих, которые по завершении подготовки вернулись на родину и будут принимать "Триумф". В июле-августе в тот же учебный центр прибудут еще около 80 военных из Турции, которые будут обучаться эксплуатации и боевому применению С-400", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу Министерство национальной обороны Турции сообщило о начале поставок С-400 в республику. Как отметили в ведомстве, первая группа компонентов в рамках контракта была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкару.

История контракта

Первые сообщения о переговорах по вопросу закупки Турцией российских ЗРС С-400 "Триумф" появились в ноябре 2016 года. Основные параметры сделки были согласованы к лету 2017 года, ее стоимость оценивается в $2,5 млрд. Турция получит полковой комплект (два дивизиона) С-400: 16 транспортно-пусковых установок, пункт боевого управления, радиолокационные станции, вспомогательное и энергетическое оборудование, а также более 120 зенитных управляемых ракет.

США оказывают давление на турецкое руководство, чтобы не допустить покупку С-400 страной - членом НАТО. В частности, Соединенные Штаты угрожают запретом на поставки Турции новейших истребителей F-35 (Турция с 2002 года внесла в реализацию этой программы 800 млн долларов и заказала 100 самолетов).

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.