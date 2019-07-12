В Госбюро расследований Украины опровергли сообщения об обысках в администрации президента

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило, что не проводило 11 июля ни обысков, ни других следственных действий в администрации президента страны.

"ГБР не проводило следственных действий в офисе президента Украины. Сообщение, которое опиралось на "анонимный источник" и было вчера распространено рядом СМИ, не соответствует действительности, - говорится в сообщении на сайте ведомства. - Считаем, что такое сообщение ставило целью дискредитировать не только ГБР, но и Украину".

В четверг издание "Главком" со ссылкой на собственные источники в силовых структурах сообщило о том, что следователи ГБР в офисе президента Владимира Зеленского изучают протоколы совещаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) времен президентства Петра Порошенко. Утверждалось, что сотрудники ГБР допрашивают тех, кто обеспечивал уровень секретности в этих помещениях, особенно во время совещаний, которые были связаны с планированием военных операций.