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Рада отказалась отменить решение о принятии нового Избирательного кодекса Украины

Новый документ был принят накануне и 12 июля поступил на подпись спикера парламента Андрея Парубия

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Верховная рада в последний день работы созыва, 12 июля, отказалась отменить решение о принятии нового избирательной кодекса Украины. За проект об отмене решения, принято в четверг, проголосовали всего два депутата.

Один из авторов документа об отмене кодекса - член депутатской группы "Партия "Возрождение" Дмитрий Святаш, выступая перед голосованием, заявил, что кодекс был принят с нарушением регламента, а документ о его отмене нельзя рассматривать в пятницу. Во-первых, пояснил он, в зале присутствует лишь 54 депутата, а для принятия документа необходимо 226 голосов. Во-вторых, он усомнился в том, что проект его постановления был рассмотрен профильным комитет, как это необходимо. Когда Святаш обратился с соответствующим вопросом к спикеру парламента, Парубий отказался отвечать, рассматривался ли документ комитетом Рады, заявив, что "сейчас не время вопросов к главе Верховной рады".

Новый избирательный кодекс Украины был не без труда принят накануне. Спикеру пришлось 14 раз ставить на голосование вопрос о вынесении на рассмотрение поправок в кодекс из-за нежелания депутатов голосовать в ходе последних заседаний перед выборами. В итоге документ все же был поддержан. Сегодня он поступил на подпись спикера парламента Андрея Парубия.

Новый избирательный кодекс

Новый кодекс упраздняет с 1 декабря 2023 года действующую смешанную систему выборов в Раду, когда 225 мест в парламенте распределяются между партиями, которые преодолели 5% барьер (закрытые списки). При этом еще 199 мест отводится депутатам, избранным в одномандатных округах.

Документ регулирует вопросы подготовки и проведения выборов президента, депутатов парламента, местных советов, а также мэров городов и руководителей сельских администраций. Он состоит из трех частей: "Общая часть", "Общенациональные выборы" (президента и парламента) и "Местные выборы". Что касается парламентских выборов, то в каждом из 27 региональных избирательных округов Украины партии составляют списки минимум из пяти кандидатов. В бюллетене для голосования будут две графы, в которые избиратель должен будет вписать номер партии, а также номер конкретного кандидата. Пропорциональная система выборов с открытыми списками будет применяться и на выборах в областные советы, а также советы городов, в которых количество избирателей превышает 90 тыс. человек. На выборах мэров таких городов будет применяться избирательная система простого большинства (кандидат должен набрать более 50% голосов). Выборы в сельские советы, а также в районные советы в городах с количеством избирателей менее 90 тыс. будут проходить по системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах. После вступления в силу кодекса действие утратят законы "Про выборы президента Украины", "Про выборы народных депутатов Украины", "Про местные выборы", "Про государственный реестр избирателей", "Про центральную избирательную комиссию".

Теги
УкраинаПарубий, Андрей Владимирович
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