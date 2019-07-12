Президент Литвы Науседа заявил во время присяги о сохранении стратегического курса страны

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Принесший в пятницу в Сейме (парламенте) Литвы присягу в качестве президента республики Гитанас Науседа, избранный в конце мая, подчеркнул необходимость сохранения стратегического курса страны. Об этом он заявил в инаугурационной речи с трибуны парламента.

"Наш стратегический курс должен оставаться твердым и последовательным: еще более глубокая евроатлантическая интеграция и тесные связи с ЕС и США", - сказал Науседа.

По его словам, Литва в своей внешней политике останется надежным партнером, "опирающимся на ценностные установки и нормы международного права". "Нам необходимо развивать двусторонние отношения с соседними Польшей, Латвией, Эстонией, сообща стремиться к энергетической независимости и защищать свои интересы в ЕС и НАТО", - сказал Науседа.

Президент подчеркнул важность укрепления безопасности. "Необходимо обеспечить выполнение обязательств по финансированию системы министерства обороны, инвестиции в оборонный потенциал, наращивать регулярные вооруженные силы и активный резерв", - отметил он.

Вступивший в должность Науседа на протяжении многих лет - почти до участия в президентской гонке - работал советником президента одного из крупнейших коммерческих банков Литвы. Известность 55-летнему экономисту, возглавившему на пять лет государство, принесли комментарии и аналитические статьи в СМИ по вопросам экономики.