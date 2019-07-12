Еще два самолета с компонентами С-400 для Турции приземлились на авиабазе Анкары

АНКАРА, 12 июля. /ТАСС/. Второй российский самолет приземлился в пятницу на авиабазе Мюртед в провинции Анкара в рамках осуществления поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Турции. Об этом сообщает телеканал Haber Turk .

При этом газета Eni Safak отмечает, что на авиабазу Мюртед приземлился также третий российский самолет с партией компонентов для С-400.

Ранее в пятницу Министерство национальной обороны Турции подтвердило, что "первая партия компонентов в рамках контракта по ЗРС С-400 была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкару". Согласно сообщениям Управления оборонной промышленности Турции, "поставки других компонентов продолжатся в ближайшее время".

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.