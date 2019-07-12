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В НАТО выразили озабоченность в связи с сообщениями о доставке в Турцию комплексов С-400

Как отметили в альянсе, российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, "и это является проблемой"

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. НАТО "глубоко озабочена сообщениями о доставке в Турцию российских комплексов С-400". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба НАТО, комментируя сообщения о получении Анкарой первых российских систем.

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"Альянс глубоко озабочен этой ситуацией. Генеральный секретарь [Йенс Столтенберг] ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой", - сообщили в пресс-службе.

Ранее США предупреждали Анкару, что принятие на вооружение страной НАТО комплексов С-400 может привести к отказу Вашингтона поставлять этой стране самолеты нового поколения F-35, поскольку это может раскрыть перед российской системой приемы обнаружения этого самолета, который США считают малозаметным для радаров.

Ранее в пятницу Министерство национальной обороны Турции сообщило о начале поставок С-400 в республику. Как отметили в ведомстве, первая группа компонентов в рамках контракта была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкару. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) подтвердила в пятницу факт начала поставок в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

Позднее турецкие СМИ сообщили, что на авиабазу из России также прибыли второй и третий самолеты с компонентами С-400.

Теги
СШАТурцияРоссияСтолтенберг, Йенс
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