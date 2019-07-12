Индия начала разработку беспилотников, способных воевать в составе организованной группы

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июля. /ТАСС/. Исследовательская команда авиационных инженеров из государственной авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Ltd и специалистов из базирующейся в Бангалоре компании NewSpace Research and Technologies приступили к разработке первого индийского БПЛА, способного действовать в составе "роя" или "стаи". Об этом сообщает телеканал NDTV. У проекта уже есть название: ALFA-S (Air-Launched Flexible Asset -Swarm) - можно перевести как "воздушное универсальное средство - рой".

По информации телеканала, ожидается, что прототип аппарата будет представлен через два года. "Это будущее воздушной войны", - цитирует канал одного из руководителей проекта, пожелавшего остаться неназванным. "Беспилотники, такие как те, которые мы планируем [создать], будут в состоянии по крайней мере частично заменить пилотов в некоторых самых опасных операциях", - добавил он. Летчикам боевых самолетов больше не придется "летать на износ" на пределе человеческих возможностей.

Планируется, то каждый такой рой атакующих БПЛА будет иметь в составе десятки аппаратов, и, если какие-то из них даже будут сбиты силами ПВО противника, остальные доведут операцию до конца - уничтожат цель.

По информации телеканала, разрабатываемые аппараты будут иметь длину около 1,5 м, два складных крыла и будут подвешиваться под крылом боевого самолета. Летчикам не нужно будет входить в зону ПВО противника, им следует только подлететь как можно ближе, оставаясь на безопасном расстоянии, и выпустить "рой" беспилотников. БПЛА сами выйдут на цель, они будут способны "общаться" друг с другом по каналам связи и смогут самостоятельно определять, какая цель перед ними, прежде чем начать атаку.

Пока такая технология недоступна на мировом рынке. Работы над подобными системами сегодня ведут США, Россия, Китай и еще ряд европейских стран, указывает телеканал.