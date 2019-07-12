В Германии заявили, что диалог с РФ необходим для урегулирования международных конфликтов

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас и его российский коллега Сергей Лавров во время переговоров на полях форума "Петербургский диалог", который пройдет в Петерсберге под Бонном 18-19 июля, обсудят Украину, Сирию и вопросы контроля над вооружениями. Об этом сообщил в пятницу на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"В ближайший четверг глава МИД Маас проведет политические переговоры со российским коллегой Сергеем Лавровым на полях "Петербургского диалога". Министры примут участие в открытии "Диалога", - сказал он. "На переговорах, помимо прочего, речь пойдет о ситуации в Сирии, конфликте на востоке Украины и будущем контроля над вооружениями", - добавил Бургер.

"Эта встреча отвечает нашему убеждению, что диалог с Россией необходим для решения международных конфликтов", - подчеркнул представитель МИД. "Петербургский диалог", по его словам, "может внести важный вклад в укрепление взаимопонимания" между представителями гражданских обществ Германии и России.