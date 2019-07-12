Кабмин ФРГ: Меркель поддерживает "Петербургский диалог", но не планировала участие в нем

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает форум общественности "Петербургский диалог", несмотря на понимание того, что в отношениях между РФ и ФРГ существуют разногласия по некоторым темам. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер поддерживает "Петербургский диалог", - сказал он. - Между Германией и Россией есть конфликтные темы, и, все же, канцлер и все правительство считают, что важно наполнять жизнью этот межобщественный диалог".

Касаясь сообщений о возможном участии Меркель в заседании форума, Зайберт отметил, что кабмин "никогда не делал заявлений, что канцлер намеревается прибыть туда". "Я видел сообщения [о приглашении на встречу канцлера], но мы никогда не подтверждали их. Оба правительства будут представлены главами МИД", - добавил он.

"Петербургский диалог" состоится 18-19 июля в Петерсберге недалеко от Бонна. В ежегодном заседании в этом году примут участие главы МИД ФРГ и РФ Хайко Маас и Сергей Лавров.

"Петербургский диалог" был создан в 2001 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Герхарда Шредера с целью наладить долгосрочный, открытый обмен мнениями между политиками, деятелями науки и культуры, представителями деловых кругов, гражданского общества двух стран.