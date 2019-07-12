Sky: Великобритания намерена отправить миноносец в Персидский залив

ТАСС, 12 июля. Великобритания намерена направить в Персидский залив эскадренный миноносец Duncan из-за эскалации напряженности в регионе. Об этом в пятницу сообщил телеканал Sky News.

По его сведениям, в ближайшие дни миноносец, недавно завершивший свое участие в военно-морских учениях в Черном море, выдвинется в район Персидского залива, где уже находится фрегат Montrose.

В среду телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. По информации Министерства обороны Соединенного Королевства, в инциденте участвовали три иранских катера, а не пять, и безопасный проход через пролив торгового судна British Heritage ("Бритиш херитидж") в итоге обеспечил Montrose. Глава британского Минобороны Пенни Мордонт заявила об обеспокоенности британской стороны действиями Ирана и призвала Тегеран сделать шаги, которые бы способствовали ослаблению напряженности в регионе Персидского залива.