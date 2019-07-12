Зеленский заключил пари с мэром Днепра о строительстве моста

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Днепр с проверкой, в ходе которой обсудил с мэром города Борисом Филатовым строительство нового моста, после чего стороны заключили пари. Видео с фрагментом визита главы государства в Днепр опубликовано в пятницу в Telegram-канале офиса президента Украины.

"Мы договорились с мэром господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста, а если не будет, то господин Филатов напишет заявление и уйдет в отставку", - сказал Зеленский.

Со своей стороны, мэр города подтвердил факт заключения пари с президентом. Зеленский заявил, что в случае успешного завершения строительства моста в срок, он приедет проверять его вместе со своей командой. "Президент сам, первый, на "КамАЗе" будет ехать через мост", - сказал глава офиса президента Украины Андрей Богдан, присутствовавший на встрече с Филатовым.