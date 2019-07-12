Впервые в истории ВС Испании женщина стала генералом

МАДРИД, 12 июля. /ТАСС/. Совет министров Испании одобрил присвоение Патрисии Ортеге Гарсии звания генерала вооруженных сил страны. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции исполняющая обязанности министра образования и профессиональной подготовки, официального представителя кабмина Исабель Селаа.

"На этом [заседании] Совета министров у нас была хорошая новость иметь возможность назначить первую женщину, которая продвигается по службе [до звания] генерала испанских ВС", - подчеркнула Селаа.

56-летняя Ортега Гарсиа смогла стать генералом спустя 30 лет после того, как армия королевства открыла свои двери для женщин. В настоящий момент в ВС Испании насчитывается более 15 тыс. женщин - 12,5% от общего числа служащих.