Сирия призывает ОЗХО пересмотреть выводы, сделанные по инциденту в Думе

ГААГА, 12 июля. /ТАСС/. Сирия призывает Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) пересмотреть заключения, сделанные экспертами организации по инциденту в Думе в апреле 2018 года. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции постпред Сирии при ОЗХО Бессан Сабах.

"Сирия твердо верит, что общие цели государств-участников и технического секретариата ОЗХО состоят в том, чтобы поддерживать профессионализм и высокую репутацию организации, - отметил он. - Поэтому Сирия призывает технический секретариат пересмотреть свою позицию и заново провести расследование, чтобы прояснить правду относительно инцидента в Думе".

Сообщения о применении химического оружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны России, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, ПВО этой страны удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в городе Дума.

Доклад ОЗХО объемом более 100 страниц был распространен 1 марта среди государств - членов организации и передан Совету Безопасности ООН. В нем отмечается, что в Думе имело место использование токсичного химиката, содержащего хлор, в качестве оружия. При этом в документе утверждается, что цилиндры с химикатами, найденные на месте инцидента, были сброшены с воздуха.

Однако в мае в интернете был размещен новый документ, под которым стоит имя эксперта ОЗХО Яна Хендерсона. В нем утверждается, что с высокой долей вероятности оба цилиндра были размещены [на месте атаки] вручную, а не сброшены с воздуха. Данные выводы, говорящие в пользу версии России и Сирии о постановочном характере инцидента, не были включены в итоговый доклад международной организации.