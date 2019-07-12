Президентская партия "Слуга народа" намерена сотрудничать в Раде с новыми партиями

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что его политическая сила намерена сотрудничать в будущей Верховной раде с новыми партиями.

"Мы хотели бы сотрудничать с новыми политсилами. Старые партии - это часть старой системы. Наша цель - перезагрузка системы", - сказал он в интервью изданию "Новое время", не назвав конкретно потенциальных партнеров. При этом, по словам Разумкова, "Слуга народа" может рассмотреть сотрудничество с другими партиями, если их цели будут совпадать "и эти политсилы действительно готовы будут их реализовать, а не просто декларировать".

Ранее представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявлял, что "Слуга народа" хочет быть монопартией, чтобы не обременять себя коалиционными соглашениями, хотя и не исключает возможности создания коалиции. По его словам, это может быть коалиция не вокруг фамилий, а вокруг идей.

"Думаю, что из реальных в случае прохождения это могли бы быть партия "Голос" (Святослава Вакарчука), партия ("Сила и Честь" Игоря) Смешко. Это те новые лица, новая кровь, которая могла бы дать какой-то импульс для Украины. Но более подробно надо говорить, когда мы получим какой-то результат", - отметил Стефанчук.

Согласно последнему опросу социологической группы "Рейтинг", за партию "Слуга народа" готовы отдать свой голос 50% украинцев. Также значительное число депутатов от этой партии могут пройти в парламент по мажоритарным округам. А потому сценарий с получением однопартийного большинства выглядит вполне правдоподобно.

Кроме того, среди тех респондентов, кто определился и готов прийти на выборы, 12% намерены поддержать "Оппозиционную платформу - За жизнь" Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича, 8% - партию "Голос" Святослава Вакарчука - 8%, 7% - "Европейскую солидарность" Петра Порошенко. Замыкает пятерку тех, кто, согласно опросу, преодолевает 5-процентный проходной барьер в Раду, "Батькивщина" Юлии Тимошенко с результатом 6%. Остальные политические силы оказываются непроходными.