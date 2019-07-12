{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство Литвы сложило полномочия перед новым президентом

Гитанас Науседа будет главой государства следующие пять лет

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Кабинет министров Литвы сложил полномочия перед официально вступившим в пятницу в должность на последующие пять лет президентом Гитанасом Науседой. Такой порядок оговорен конституцией страны.

"Врученные мне полномочия кабинета министров приняты. Я поручил правительству временно исполнять обязанности до формирования нового кабинета", - сказал после церемонии президент. Он выразил надежду на то, что процесс формирования правительства пройдет слаженно.

Согласно закону, в течение 15 дней после возвращения кабмином своих полномочий президент должен представить на утверждение парламенту кандидатуру премьера. Это может быть и прежний глава правительства, но необязательно. После утверждения в парламенте премьер приступает к формированию своего кабинета. Кандидатуры министров - прежних или новых - должен одобрить президент.

В повестку дня пленарного заседания парламента 16 июля уже включен вопрос о кандидатуре премьера. Однако его фамилия не указана.

Теги
ЛитваНауседа, Гитанас
Sky: Великобритания намерена отправить миноносец в Персидский залив
Корабль недавно завершил свое участие в военно-морских учениях в Черном море
Читать полностью