СМИ: в Алжире проходит многотысячная антиправительственная демонстрация

РАБАТ, 12 июля. /ТАСС/. Тысячи алжирцев собрались в пятницу после полудня в центре Рабата, чтобы провести очередной марш протеста против властей и потребовать проведения демократических преобразований. Об этом сообщает информационный портал TSA .

Пришедшие на площади Мориса Одэна и перед Главным почтамтом горожане держат в руках транспаранты, национальные флаги и портреты активистов оппозиции, задержанных службами безопасности в ходе предыдущих протестных акций. "За свободный Алжир! Народ хочет справедливости и демократии! Долой режим!", - распевает толпа.

Весь центр города заполнен сотрудниками полиции и спецназа. Они охраняют правительственные здания, администрацию президента. Сообщается о задержании наиболее буйных манифестантов, которые, с точки зрения силовиков, угрожают безопасности общественного порядка.

По сведениям TSA, стражи порядка заставили пространства в центре алжирской столицы транспортными средствами и многочисленными заграждениями, чтобы уменьшить площадь мест для проведения маршей и митингов. Отряды национальной жандармерии тщательно проверяют автомобили, въезжающие в город из соседних провинций.

Участники протестных акций требуют немедленного ухода временного главы государства Абделькадера Бенсалеха, предусмотренный конституцией 90-дневный срок полномочий которого истек 9 июля. Кроме того, они настаивают на судебном преследовании коррупционеров из числа чиновников и близких к власти олигархов.

Кризис продолжается

Многотысячные манифестации в Алжире не стихают с конца февраля. Сперва люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики. После того, как он сложил полномочия 2 апреля, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.

2 июня Конституционный совет Алжира объявил о невозможности проведения президентских выборов в стране в изначально запланированную дату - 4 июля. Это произошло после того, как документы, поданные двумя единственными выдвиженцами для регистрации их кандидатами на пост главы государства, были отклонены в связи с нарушением сроков подачи бумаг. Вскоре Конституционный совет объявил о роспуске избирательной комиссии.

Между тем в минувшую среду заместитель министра обороны, начальник штаба Национальной народной армии (ННА) Ахмед Гаид Салах, которого комментаторы называют самым влиятельным в Алжире человеком переходного периода, выразил поддержку Бенсалеху, в том числе его инициативе начать диалог между политическими силами и провести скорейшие президентские выборы.

В то же время ряд политологов предсказывает вероятность обострения кризиса, который может быть вызван возникновением вакуума власти и нежеланием оппозиции отказываться от своих требований, в числе которых - уход от власти представителей нынешней правящей элиты.