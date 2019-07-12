Минобороны Турции показало фотографии первых доставленных элементов С-400

АНКАРА, 12 июля. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Турции распространило в пятницу фотографии поставки первой партии элементов российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
На официальных фотоснимках турецкого военного ведомства изображены несколько тягачей и транспортно-заряжающая машина из состава комплекса С-400.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin İntikali’nden fotoğraflar.https://t.co/Jp27tuzPJb pic.twitter.com/2PQ485w8Vw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 12, 2019
Ранее в пятницу Министерство национальной обороны Турции заявило, что "первая партия элементов в рамках контракта по ЗРС С-400 была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкару". Согласно сообщениям Управления оборонной промышленности Турции, "поставки других элементов продолжатся в ближайшее время".
Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.
США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.
С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.