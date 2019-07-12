СМИ: полиция Гибралтара задержала еще двух членов экипажа танкера Grace 1

ТАСС, 12 июля. Полиция Гибралтара задержала в пятницу еще двух членов экипажа супертанкера Grace 1, который был неделю назад остановлен в Гибралтарском проливе по подозрению в перевозке сырой нефти в Сирию в нарушение западных санкций. Об этом сообщает на своей странице в Twitter газета Gibraltar Chronicle .

Представитель королевской полиции Гибралтара сообщил, что задержанные являются гражданами Индии. В настоящее время их допрашивают, однако обвинения на данном этапе расследования пока не предъявлены.

В четверг полицейские задержали капитана и старшего помощника супертанкера Grace 1, с корабля были изъяты документы и электронные устройства.

Танкер Grace 1, шедший под флагом Панамы, был задержан 4 июля при согласовании действий властей Гибралтара и дислоцированных в заморской территории бойцов британской морской пехоты. На борту судна находились 28 членов экипажа - граждане Индии, Пакистана и Украины. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал акцию с задержанием танкера Гибралтаром возмутительной и не вписывающейся в требования внутреннего законодательства Евросоюза.