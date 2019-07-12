Запланированные на 12 июля действия по поставкам С-400 в Турцию завершены

"Согласно плану, третий [российский]самолет приземлился, запланированные за сегодня действия завершены. Процесс продолжится в предстоящие дни", - приводит его слова Анатолийское агентство.

АНКАРА, 12 июля. /ТАСС/. Запланированные на пятницу действия по поставкам российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию завершены. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Акар отметил, что "параллельно с поставками С-400 будет продолжено обучение персонала в Турции и России установке и эксплуатации систем". Между тем глава Минобороны Турции также сообщил, что Анкара "продолжает оценивать возможность приобретения американских зенитных ракетных комплексов "Пэтриот". "По этому вопросу активно работают наши коллеги и ведомства", - добавил он.

Ранее в пятницу Министерство национальной обороны Турции заявило, что "первая партия элементов в рамках контракта по ЗРС С-400 была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкару". Согласно сообщениям Управления оборонной промышленности Турции, "поставки других элементов продолжатся в ближайшее время".

Поставки систем С-400

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.