Телемост Киев - Москва "Надо поговорить". Трансляция завершена

Граждане России и Украины пообщались по скайпу в прямом эфире на телеканале "Россия 1" в рамках телемоста Киев - Москва "Надо поговорить" .

Телемост вели Андрей Малахов и Мария Ситтель.

В воскресенье, 7 июля, в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" объявили, что телемост Киев - Москва "Надо поговорить" пройдет 12 июля в течение двух часов с 18:00 до 20:00. Идея телемоста вызвала бурную реакцию на всех уровнях на Украине. Ряд украинских политических партий выступили категорически против телемоста, в частности, идею раскритиковали в "Европейской солидарности" Петра Порошенко и "Голосе" Святослава Вакарчука. Позднее NewsOne объявил, что отменяет телемост из-за появившихся угроз в адрес журналистов.