{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Телемост Киев - Москва "Надо поговорить". Трансляция завершена

Программу вели Андрей Малахов и Мария Ситтель
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

Граждане России и Украины пообщались по скайпу в прямом эфире на телеканале "Россия 1" в рамках телемоста Киев - Москва "Надо поговорить" .

Телемост вели Андрей Малахов и Мария Ситтель.

В воскресенье, 7 июля, в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" объявили, что телемост Киев - Москва "Надо поговорить" пройдет 12 июля в течение двух часов с 18:00 до 20:00. Идея телемоста вызвала бурную реакцию на всех уровнях на Украине. Ряд украинских политических партий выступили категорически против телемоста, в частности, идею раскритиковали в "Европейской солидарности" Петра Порошенко и "Голосе" Святослава Вакарчука. Позднее NewsOne объявил, что отменяет телемост из-за появившихся угроз в адрес журналистов.

Новые сообщения ↑
Теги
УкраинаРоссияКризис на Украине
Украинская оппозиция назвала дело против владельца NewsOne репрессиями властей
В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считают, что власти боятся того, что "народ узнает не рафинированную ложь о ситуации в стране, а правду"
Читать полностью