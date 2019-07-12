И.о. главы Пентагона заявил, что обсудит с министром обороны Турции поставки С-400

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер заявил в пятницу, что во второй половине дня обсудит по телефону с турецким министром национальной обороны Хулуси Акаром доставку в Турцию российских зенитных ракетных комплексов С-400.

"Мы знаем, что Турция приняла поставки [элементов] С-400, наша позиция в отношении [американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения] F-35 не изменилась, и сегодня [в пятницу] после полудня я поговорю с моим турецким коллегой Акаром", - отметил и.о. министра, отвечая на вопросы журналистов в Пентагоне. Трансляцию вел телеканал Си-спэн.