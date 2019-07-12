Украинская оппозиция назвала дело против владельца NewsOne репрессиями властей

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает открытие уголовного дела против владельца канала NewsOne Тараса Козака за инициативу провести телемост Киев - Москва политическими репрессиями украинских властей.

"Инициированное Генеральной прокуратурой Украины уголовное преследование народного депутата Тараса Козака, представителя партии "Оппозиционная платформа За жизнь", говорит о том, что команда [президента Украины Владимира] Зеленского ведет грязную борьбу со своими политическими оппонентами, - говорится в пятницу в сообщении на сайте партии. - А синхронность заявлений Зеленского и [генерального прокурора Юрия] Луценко, в частности о "телеканалах [главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора] Медведчука", свидетельствует о том, что старая и новая власть действуют сообща".

В заявлении отмечается, что "обвинение собственника и сотрудников телеканала в подрывной антиукраинской деятельности только на основании анонса проведения неполитического телевизионного формата - это ноу-хау государственной репрессивной машины, возглавляемой генпрокурором Луценко".

"Совершенно очевидно, что власть имущие боятся справедливой критики и незаангажированных оценок журналистов телеканала NewsOne, боятся того, что народ узнает не рафинированную ложь о ситуации в стране, а правду. А потому ищут любые поводы, чтобы закрыть неугодные СМИ, редакционная политика которых предусматривает плюрализм мнений и идеологическое разнообразие", - подытожили в партии.

Несколько дней назад российский и украинский телеканалы "Россия-1" и NewsOne выступили с инициативой провести телемост Киев - Москва, который должен был быть вне политики. Это вызвало бурные протесты на Украине, зазвучали призывы лишить канал лицензии. Позднее NewsOne объявил, что отменяет телемост из-за появившихся угроз в адрес журналистов.