Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона

ПАРИЖ, 12 июля. /ТАСС/. Стражи порядка пресекли акцию протеста нелегальных мигрантов в парижском Пантеоне, вытеснив ее участников на улицу. Как сообщает на своей странице в Facebook общество La Chapelle Debout! ("Вставай, Ла Шапель!"), организовавшее манифестацию, во время противостояния с полицией были задержаны девять человек.
Вместе с тем сотни мигрантов, принявших участие в акции протеста, не спешат расходиться и до сих пор находятся в окрестностях Пантеона. Они вновь развернули баннеры и выкрикивают лозунги с призывом к властям предоставить им жилье и документы. Полиция оцепила территорию этой исторической усыпальницы, где покоится прах выдающихся деятелей Франции с конца XVIII века.
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Nachdem die #GiletsNoirs das #Pantheon besetzt hatten, haben sie ihre Vollversammlung vor dem Gebäude abgehalten - mit bis zu 600 Personen! Die Polizei hatte bereits sechs Leute verhaftet und das Panthéon evakuiert. Die Forderungen der kämpferischen Geflüchteten bestehen weiterhin: Ihr Kampf für ihre Arbeitsrechte ist mehr als gerecht. Nachdem sie schon Teilerfolge errungen hatten, geht ihr Kampf nun weiter! . . #Pride2019 #2019 #8M2019 #GiletsJaunes #Paris #Frankreich #GelbWesten #OuryJalloh #GiletsNoir #GiletsNoirsEnLutte #Macron #MantesLaJolie #acab #NousToutes #revanchelycéenne #grandretour #hope #socialism #arabspring #rassismustoetet #fckafd #nazisraus #Demo #rassismus #strike #StrikeToWin #Generalstreik #generalstrike
В пятницу газета Le Parisien сообщила о примерно 400 бездомных, преимущественно выходцах из Африки, которые устроили акцию протеста в Пантеоне. В свою очередь организаторы акции, которые именуют своих сторонников "черными жилетами", утверждали, что в здании находились более 600 человек.
Перед началом манифестации они опубликовали коммюнике, в котором возложили ответственность на действующие власти за проблему ухудшения условий проживания людей, которые ищут убежища во Франции. Они утверждают, что в Париже пустует 200 тыс. жилищ и призывают задействовать их для проживания соискателей убежища. Также "Вставай, Ла Шапель!" пишет, что протесты продолжатся до тех пор, пока все участники не получат необходимые документы.
В мае организация "Вставай, Ла Шапель!" провела аналогичную акцию в парижском аэропорту Руасси - Шарль де Голль. Тогда их гнев был обращен на авиакомпанию Air France и руководство парижского оператора аэропортов "Аэропор де Пари", которых обвинили в пособничестве политике государства по высылке мигрантов в их родные страны.