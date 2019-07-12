Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона

Вместе с тем сотни мигрантов, принявших участие в акции протеста, не спешат расходиться и до сих пор находятся в окрестностях Пантеона. Они вновь развернули баннеры и выкрикивают лозунги с призывом к властям предоставить им жилье и документы. Полиция оцепила территорию этой исторической усыпальницы, где покоится прах выдающихся деятелей Франции с конца XVIII века.

ПАРИЖ, 12 июля. /ТАСС/. Стражи порядка пресекли акцию протеста нелегальных мигрантов в парижском Пантеоне, вытеснив ее участников на улицу. Как сообщает на своей странице в Facebook общество La Chapelle Debout! ("Вставай, Ла Шапель!"), организовавшее манифестацию, во время противостояния с полицией были задержаны девять человек.

В пятницу газета Le Parisien сообщила о примерно 400 бездомных, преимущественно выходцах из Африки, которые устроили акцию протеста в Пантеоне. В свою очередь организаторы акции, которые именуют своих сторонников "черными жилетами", утверждали, что в здании находились более 600 человек.

Перед началом манифестации они опубликовали коммюнике, в котором возложили ответственность на действующие власти за проблему ухудшения условий проживания людей, которые ищут убежища во Франции. Они утверждают, что в Париже пустует 200 тыс. жилищ и призывают задействовать их для проживания соискателей убежища. Также "Вставай, Ла Шапель!" пишет, что протесты продолжатся до тех пор, пока все участники не получат необходимые документы.

В мае организация "Вставай, Ла Шапель!" провела аналогичную акцию в парижском аэропорту Руасси - Шарль де Голль. Тогда их гнев был обращен на авиакомпанию Air France и руководство парижского оператора аэропортов "Аэропор де Пари", которых обвинили в пособничестве политике государства по высылке мигрантов в их родные страны.