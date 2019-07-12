ЦИК Украины отказался регистрировать 17 российских наблюдателей

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать 17 наблюдателей - граждан России - в составе официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

"Комиссия отказала в регистрации 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Facebook. - Решение принято в связи с тем, что указанные лица являются гражданами Российской Федерации, в соответствии с требованиями закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" не могут быть официальными наблюдателями".

В пресс-службе добавили, что всего по состоянию на 12 июля ЦИК Украины зарегистрировал 1413 официальных наблюдателей для работы на внеочередных выборах депутатов Верховной рады 21 июля. "От 10 иностранных государств - 58 официальных наблюдателей, от 15 международных организаций - 1355 официальных наблюдателей", - уточнили в Центризбиркоме.

Ранее Украина неоднократно заявляла о том, что не допустит наблюдателей из России на украинские выборы. В марте ЦИК Украины отказал БДИПЧ ОБСЕ в регистрации 24 граждан РФ в качестве краткосрочных наблюдателей на выборах президента Украины. До этого комиссия также отказала в регистрации двух долгосрочных наблюдателей от России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отказ регистрировать одобренных ОБСЕ наблюдателей, имеющих российское гражданство, является нелегитимным.