В партии Порошенко заявили, что он не получал повесток следственных органов Украины

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко не получал повесток от следственных органов страны, а 17 июля, когда, по информации юриста Андрея Портнова, должен пройти его допрос, будет находиться в Страсбурге. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе партии "Европейская солидарность".

"Лидер партии Петр Порошенко по состоянию на 12 июля не получал никаких повесток от каких-либо следственных органов, - говорится в сообщении на сайте партии. - Единственным источником информации о существовании такого документа является соратник Виктора Януковича Андрей Портнов, который с негласного согласия руководства Офиса президента [Украины] осуществляет незаконное "кураторство" Государственного бюро расследований".

В пресс-службе добавили, что график Порошенко на 17 июля предусматривает поездку в Страсбург, поскольку именно в эти дни Европейский парламент будет выбирать руководство ЕС.

Первый заместитель руководителя администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов 11 июля сообщил, что Порошенко в рамках расследования дела об отмывании денег при продаже завода "Кузница на Рыбальском" 17 июля должен прибыть на допрос в Государственное бюро расследований. Следователи этого ведомства ведут восемь уголовных дел против Порошенко. Его обвиняют, в том числе, в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, а также "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде".

Одно из дел касается расположенного в Киеве завода "Кузница на Рыбальском", который являлся одним из крупнейших активов Порошенко. По неофициальной информации, экс-глава государства фиктивно продал его украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Дело о продаже завода заведено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.