Молдавия и Приднестровье высказались за активизацию переговоров

КИШИНЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Власти Молдавии и непризнанного Приднестровья согласились активизировать переговоры и к концу года продемонстрировать конкретные результаты в конфликтных вопросах. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба миссии ОБСЕ в Молдавии по итогам визита в республику делегации представителей переговорного формата "пять плюс два" (Молдавия и Приднестровье - стороны конфликта, Россия и Украина - гаранты и посредники, ОБСЕ - посредник, а США и ЕС - наблюдатели).

"Посредники и наблюдатели приветствовали выраженную руководством обеих сторон политическую приверженность продолжить позитивную динамику в процессе приднестровского урегулирования и добиться к концу этого года дальнейших ощутимых результатов по реализации пакета "Берлин-плюс", - говорится в сообщении.

Участники договорились собраться на заседание в формате "пять плюс два" в Братиславе (Словакия). Эта встреча может состояться в течение следующих трех месяцев, отмечает пресс-служба ОБСЕ. Там посредники планируют "оценить прогресс, достигнутый в реализации пакета "Берлин-плюс", и определить дальнейшие приоритетные вопросы по мерам укрепления доверия". Осенью этого года переговорщики намерены собраться на ежегодную конференцию в Баварии, которая организуется ОБСЕ.

"Берлин-плюс"

С 2016 года Кишинев и Тирасполь пришли к соглашению по ряду конфликтных вопросов. Они уже информировали об урегулировании проблем совместного пользования приграничными землями, функционирования молдавских школ на левом берегу Днестра, Молдавия также признала дипломы об образовании Приднестровья, был открыт мост через Днестр, начался процесс легализации зарегистрированных в приднестровском регионе автомобилей. Вместе с тем остаются сложности с отказом от взаимного уголовного преследования чиновников, решением вопроса о взаимодействии в области связи, а также выработкой механизма гарантий исполнения достигаемых договоренностей.

Позиции сторон

Переговорный прогресс застопорился из-за начавшейся в начале года кампании по выборам в парламент Молдавии, которые привели к смене власти в республике. По итогам встречи с посредниками в пятницу президент Молдавии Игорь Додон высказался за скорейшее возобновление переговоров в формате "пять плюс два". Глава республики выделил ряд приоритетов. По его словам, Кишинев планирует сосредоточиться на обеспечении беспрепятственного передвижения граждан между двумя берегами Днестра, гуманитарных проектах, включая гарантию права на образование, создании единого экономического пространства, а также предпосылок для перехода к переговорам по политическому урегулированию приднестровской проблемы.

Представители Тирасполя намерены поднять проблему уголовных дел, возбужденных на представителей региона в Молдавии, обсудить возможность прямого межбанковского взаимодействия, а также снятие ограничений на импорт в Приднестровье лекарственных препаратов и другие вопросы.