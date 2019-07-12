Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на $733 млрд

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила в пятницу проект американского военного бюджета на $733 млрд на 2020 финансовый год, который начинается 1 октября. Трансляцию заседания контролируемой демократами нижней палаты законодательного органа вел телеканал C-Span.

Инициативу поддержали 220 законодателей, 197 конгрессменов высказались против.

В распространенном во вторник 10-страничном заявлении Белого дома говорилось о том, что американский президент Дональд Трамп может наложить на законопроект вето. Американское правительство недовольно тем, что Палата представителей выделяет Пентагону $733 млрд вместо запрошенных ранее $750 млрд.

В конце июня контролируемый республиканцами Сенат Конгресса одобрил проект американского военного бюджета на следующий финансовый год на $750 млрд. Таким образом, законодателям обеих палат потребуется согласовать детали обоих проектов. Документы содержат значительные различия.

После процедуры согласования проект оборонного бюджета уже в новой версии должны одобрить обе палаты, после чего он отправится на подпись главе государства.