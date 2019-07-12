Зеленский заявил о готовности говорить об арестованных в России моряках в любых форматах

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Переговоры об освобождении украинских моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы в акватории Керченского пролива в ноябре прошлого года, Киев готов проводить в любых форматах. Об этом заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский на встрече с родственниками моряков в Кривом Роге.

"Мы сейчас основательно ведем этот вопрос, чтобы забрать наших ребят. И не только минский процесс, нормандский процесс и так далее. У меня корона с головы не спадет, потому что жизни ребят наших - самое главное, - прокомментировал он состоявшийся в четверг разговор с президентом России Владимиром Путиным. - Мой главный вопрос ему был: готовы ли они отдать их".

Видеозапись этого разговора, который Зеленский вел на русском языке, сделана одним из очевидцев беседы и распространяется в социальных сетях.

Вечером 11 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о первом телефонном разговоре президентов РФ и Украины. Их беседа состоялась по инициативе украинской стороны. В администрации Зеленского назвали этот диалог "первым шагом к возобновлению переговоров в нормандском формате" и выразили надежду на скорейшее освобождение удерживаемых лиц.

Три корабля Военно-морских сил Украины 25 ноября 2018 года нарушили порядок прохождения территориальных вод РФ при следовании из Черного в Азовское море. Они были задержаны, а моряки арестованы. Им предъявлены обвинения по статье о нарушении государственной границы.