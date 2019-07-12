Жертвами теракта в Сомали стали семь человек

ТАСС, 12 июля. Не менее семи человек погибли в результате теракта, совершенного в пятницу боевиками группировки "Аш-Шабаб" в отеле сомалийского городе Кисмайо. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя местных сил безопасности.

"Мы подтверждаем гибель семи человек, включая бывшего министра из местной администрации и его [бывшего] заместителя", - приводит агентство слова источника. Как он отметил, число жертв нападения может возрасти.

В пятницу возле гостиницы в центре Кисмайо взорвался автомобиль, которым управлял террорист-смертник. После этого группа боевиков ворвалась в здание и вступила в бой с сотрудниками сил безопасности. По данным агентства Reuters, в тот момент, когда произошел теракт, в отеле проходило совещание старейшин и парламентариев.

Об ответственности за нападение заявила исламистская группировка "Аш-Шабаб". Она была образована в 2004 году на территории Сомали. Ее боевики ведут вооруженную борьбу за свержение центрального правительства, сформированного при поддержке США и Эфиопии, а также за вывод из Сомали миротворческого контингента Африканского союза, который оказывает поддержку правительству. С 2008 года боевики регулярно совершают террористические атаки.