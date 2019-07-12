Скотленд-Ярд начал расследование в связи с утечкой депеш посла, критиковавшего Трампа

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Скотленд-Ярд начал уголовное расследование в связи с утечкой в прессу дипломатических документов, в которых бывший британский посол в США критиковал главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении замглавы лондонской полиции Нила Басу, распространенном в пятницу вечером Скотленд-Ярдом.

"Контртеррористическое подразделение лондонской полиции, в обязанности которого входит расследование возможных нарушений закона о государственной тайне, начало уголовное расследование, - заявил Басу, пояснив, что до этого внутреннее расследование инцидента с депешами посла было проведено секретариатом кабинета министров Великобритании. - Учитывая широко освещавшиеся последствия утечки, я уверен в том, что она нанесла ущерб международным отношениям Соединенного Королевства, таким образом, привлечение к ответственности человека или людей, совершивших это деяние, будет отвечать интересам общества".

Басу также добавил, что согласно британским законом уголовно наказуема может быть и публикация документов, способных нанести ущерб стране. Он настоятельно рекомендовал британским изданиям воздержаться от обнародования закрытых правительственных документов в будущем, если таковые окажутся в распоряжении СМИ.

Президент США Дональд Трамп во вторник раскритиковал деятельность посла Великобритании в США Кима Дэррока, назвав дипломата на своей странице в Twitter "чванливым глупцом", заявив, что американская администрация больше не будет иметь с ним дела. Причиной резких выпадов лидера в адрес британского посла стали опубликованные 6 июля на сайте газеты Daily Mail выдержки из сообщений, которые Дэррок направлял своему руководству. В материалах, поступавших от него в Лондон с 2017 года и до последнего времени, содержалось много нелестных характеристик главы Белого дома и его команды: администрацию Трампа посол называл некомпетентной и беспомощной, а самому президенту предрекал позорный конец карьеры. Дэррок также допускал возможность того, что "российские финансисты" давали деньги в долг Трампу или членам его семьи.

В среду на фоне разразившегося скандала Дэррок подал в отставку, хотя британский МИД, кабинет министров и глава правительства Тереза Мэй заявляли о том, что сохраняют доверие к послу, у которого должно быть право откровенно выражать свое мнение в документах, не предназначенных для широкой публики.