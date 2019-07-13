Мадуро заявил, что вице-президент Венесуэлы не имеет связей с "Хезболлах"

КАРАКАС, 13 июля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что вице-президент по вопросам экономики и финансов южноамериканской республики Тарек эль-Айссами не связан никаким образом с ливанской шиитской партией "Хезболлах". Соответствующее заявление он сделал в пятницу на закрытии конференции, посвященной развитию автопромышленности страны.

"Его хотят связать с "Хезболлах". Я хорошо знаю Тарека [эль-Айссами]. Никогда он не общался с кем-либо из "Хезболлах", - сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Television.

Глава Венесуэлы добавил, что слухи о связях вице-президента с ливанской партией распространяют "Государственный департамент США и предатели, стоящие на службе американской империи". "Он [эль-Айссами] - настоящий патриот и революционер", - подчеркнул Мадуро.

Отряды "Хезболлах" с 2012 года сражаются в Сирии на стороне правительственных войск. Партия, которая представлена в парламенте Ливана 12 депутатами, признана террористической организацией в США, Израиле и странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Вашингтон, Тель-Авив и арабские нефтедобывающие монархии считают "Хезболлах" орудием иранского вмешательства на Ближнем Востоке. В странах Евросоюза террористическим признается военизированное крыло шиитской партии, а с ее политическими структурами разрешается вступать в контакты.