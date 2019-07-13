Гуайдо заявил, что "трусливый режим" похитил двух членов его команды

КАРАКАС, 13 июля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в пятницу заявил, что два члена его команды были похищены в Каракасе сторонниками президента Николаса Мадуро. С таким утверждением он выступил в своем Twitter .

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Трусливый режим похитил членов моей команды Эрика Санчеса и Джейсона Париси, которые были в Каракасе и охраняли мою семью, пока я нахожусь в штате Трухильо", - написал он.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.