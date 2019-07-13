СМИ: тайваньская партия Гоминьдан выбирает кандидата для участия в выборах

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 июля. /ТАСС/. Ведущая оппозиционная партия Тайваня Гоминьдан проводит праймериз по отбору кандидата для участия в выборах главы администрации острова в будущем году. Как сообщает в субботу газета South China Morning Post, в конкурсе участвуют пять претендентов, имя победителя будет объявлено в начале следующей недели.

Наибольшие шансы на выдвижение имеют мэр портового города Гаосюн Хань Гоюй и крупный бизнесмен Терри Гоу. Последний ради участия в выборах месяц назад оставил пост председателя правления высокотехнологичной корпорации Hon Hai Precision Industry (известна под брендом Foxconn). По последним данным внутрипартийных опросов, Хань Гоюй пока немного опережает своего соперника.

В праймериз также участвует бывший мэр города Синьбэй Эрик Чжу и еще двое политиков, однако их шансы, по оценкам наблюдателей, не так велики.

Выборы на Тайване намечены на 11 января 2020 года. Правящая Демократическая прогрессивная партия уже определилась с кандидатом: на новый четырехлетний срок будет переизбираться действующая глава администрации Цай Инвэнь.

За ходом голосования будут тщательно следить в Пекине, где Тайвань считают частью китайской территории. От развития политической ситуации на острове во многом зависит стабильность отношений между берегами Тайваньского пролива. Они начали резко ухудшаться после прихода к власти в 2016 году Цай Инвэнь. Она отказалась признавать принцип "одного Китая" и свернула курс предыдущих властей - партии Гоминьдан - на постепенное сближение с КНР.

Материковый Китай утратил контроль над островом после окончания гражданской войны в 1949 году, но добивается создания условий для конечного воссоединения.