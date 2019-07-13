Оппозиционный кандидат признал поражение на выборах президента Индонезии

СИНГАПУР, 13 июля. /ТАСС/. Оппозиционный кандидат на пост президента Индонезии Прабово Субианто в субботу признал поражение на прошедших в апреле всеобщих выборах и поздравил действующего главу государства Джоко Видодо с переизбранием на новый пятилетний срок. Это произошло во время их первой после выборов встречи - политики вместе совершили поездку по недавно открывшейся первой в стране линии метрополитена.

Как сообщает издание The Straits Times, генерал запаса Субианто пожал руку Видодо перед собравшимися журналистами, пожелав ему всего хорошего на посту президента. В свою очередь глава государства рассказал, что "давно планировал встречу с давним другом, но по ряду причин, в том числе из-за плотного графика, смогли встретиться только сейчас. По его словам, "настало время забыть предвыборные сражения и работать во благо родины".

Несмотря на то, что итоги выборов главы Индонезии были оглашены еще 21 мая, Субианто обратился в Конституционный суд с требованием пересмотреть результаты. По его мнению, во время голосования и подсчета голосов были обнаружены массовые и систематические нарушения, нецелевое расходование государственного бюджета на предвыборную кампанию Видодо, давление на органы государственной власти, а также ограничения свободы средств массовой информации. Однако высший судебный орган 27 июня вынес решение отклонить все иски оппозиции и подтвердил статус Видодо в качестве победителя выборов.