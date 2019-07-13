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Адвокат заявил, что Зеленский отказался встречаться с матерью убитого журналиста Бузины

Ранее Ренат Кузьмин сообщал, что женщина обратилась к украинскому президенту с заявлением о личном приеме

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский отказался лично встретиться с матерью убитого журналиста и публициста Олеся Бузины в ответ на ее соответствующую просьбу. Об этом в субботу сообщил бывший первый заместитель генпрокурора Украины, адвокат Ренат Кузьмин.

"Мама Олеся обратилась к новому президенту с просьбой о личном приеме. Президент отказал, видимо, решив, что для него сейчас важнее парламентские выборы", - написал Кузьмин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что мать журналиста ранее обратилась к Зеленскому в надежде на то, что "предвыборные обещания нынешнего президента будут исполнены", и общество увидело бы на скамье подсудимых всех причастных к смерти Бузины. "Сегодня Олесю Бузине исполнилось бы 50 лет, если бы его не убила украинская власть. Мы не ждали справедливого расследования при Порошенко. Мы с надеждой шли на президентские выборы и голосовали за Зеленского. Мы верили в справедливость и неотвратимость наказания для убийц, заказчиков и организаторов", - написал он.

Кузьмин пообещал после парламентских выборов начать "новый этап борьбы за справедливость" и инициировать дело против бывшей власти в связи с убийством Бузины. "Уже при новом президенте, новой Раде, новой власти первым нашим шагом будет направление в Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины заявления, в котором будет изложена версия о причастности к убийству украинских спецслужб и о сокрытии этих фактов генпрокурором", - написал адвокат, добавив, что о соответствующих фактах будет проинформирована и международная общественность - правозащитные организации, посольства и представительства ООН, ЕС и ОБСЕ.

Кузьмин 1 июня сообщил о том, что мать Бузины обратилась к Зеленскому с заявлением о личном приеме. Она попросила главу государства о встрече, так как, по словам адвоката, несмотря на то, что с момента убийства ее сына прошло более четырех лет, виновные до сих пор не установлены и не наказаны, а дело против предполагаемых исполнителей более 15 месяцев находится в суде.

Украинский журналист, писатель и телеведущий Олесь Бузина был застрелен у подъезда своего дома в Киеве 16 апреля 2015 года. Через два месяца сотрудники правоохранительных органов задержали националистов Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых следствие подозревает в совершении убийства. В настоящий момент оба отпущены из-под стражи. Организаторы преступления до сих пор не названы.

Дело об убийстве Бузины было передано в суд осенью 2017 года, а слушания начались лишь в сентябре 2018 года. Дело рассматривала коллегия из двух судей и трех присяжных. 4 марта 2019 года Шевченковский районный суд Киева отложил рассмотрение дела на неопределенный срок.

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УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
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