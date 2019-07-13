Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии на 24 года украинца

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть на родину Виталия Маркива, приговоренного судом Италии в пятницу к 24 годам тюрьмы по делу об убийстве в Донбассе итальянского репортера. Об этом в субботу сообщается в Telegram-канале команды Зеленского.

"Срочное возвращение домой! Зеленский требует возвращения нацгвардейца Виталия Маркива на Украину", - сказано в сообщении.

При этом указывается, что Маркив был осужден в Италии безосновательно. "Президент приказал все время быть с Виталием на связи и максимально быстро разобраться с вопросом возвращения ветерана",- добавили в команде главы государства.

Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать. Он был единственным обвиняемым в убийстве журналистов Андреа Роккелли и Андрея Миронова, которые погибли в результате минометного обстрела в районе села Андреевка (Донецкая область) 24 мая 2014 года. Суд Италии 12 июля приговорил Маркива, обладающего гражданством Украины и Италии, к 24 годам тюрьмы по данному делу.

В пятницу Зеленский уже дал поручения Министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре заняться возвращением на родину осужденного украинца. Около 300 человек вечером в пятницу устроили акцию протеста у посольства Италии в Киеве. Они требовали отменить приговор Маркиву.