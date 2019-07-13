Директор канала "112 Украина" призвал власти страны осудить действия против журналистов

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Власти Украины и правоохранительные органы должны немедленно осудить преступные действия против телеканала "112 Украина". Об этом в субботу заявил генеральный директор телекомпании Егор Бенкендорф.

"Я обращаюсь к администрации президента Украины, кабинету министров, лично к министру внутренних дел Украины, генеральному прокурору и Службе безопасности Украины с требованием немедленно осудить преступные действия в отношении "112 Украины", - говорится в его заявлении, опубликованном в субботу на сайте телеканала. - Вы должны четко и решительно сказать: "На Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ". Этого от вас ждет весь цивилизованный мир, включая посольства стран "Большой семерки", куда мы уже обратились за поддержкой".

Бенкендорф также обратился к сотрудникам телеканала и пообещал сделать все, чтобы они чувствовали себя в безопасности. "Мы усилим охрану здания и приложим все усилия, чтобы найти виновных в сегодняшнем преступлении", - подчеркнул он.

Неизвестные в ночь на субботу обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". Согласно информации полиции, происшествие квалифицируется как террористический акт. В Киеве в данный момент проводится специальная полицейская операция по задержанию стрелявшего.