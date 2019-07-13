Оппозиция связала обстрел телеканала в Киеве с анонсом показа фильма Стоуна

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает обстрел из гранатомета здания телеканала "112 Украина" в Киеве актом запугивания журналистов в преддверии показа в субботу фильма американского режиссера Оливера Стоуна о событиях в стране, происходивших с 2013 года. Соответствующее заявление размещено на сайте партии.

"Этот обстрел, произведенный накануне премьеры фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история", - лишь одна из многих попыток запугать журналистов, заставить их отказаться от своего права на свободу слова и объективное освещение событий в стране. Этот фильм американского режиссера, обладателя трех "Оскаров", вызвал истерическую реакцию не только генерального прокурора [Украины Юрия] Луценко, но и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, уже угрожающего каналу санкциями и внеплановыми проверками", - сказано в заявлении оппозиции.

Партия назвала обстрел здания канала актом "откровенного террора", а его "вдохновителями" - президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко, пояснив что они "разжигали враждебность по отношению к ряду украинских телеканалов, в том числе и к "112 Украина". Исполнителями обстрела в "Оппозиционной платформе" считают национал-радикалов, "которые чувствовали свою полную безопасность и безнаказанность во время президентства Петра Порошенко".

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что давление на каналы, неугодные власти, приобрело системный, силовой и одобряемый властью характер. Конечной целью такого давления является уничтожение инакомыслия и свободомыслия в стране, сращение власти и криминальных, национал-радикальных структур. Заявляем, что наша политическая сила будет бороться против этого", - сказано в заявлении. Оппозиция также призвали мировое сообщество осудить происходящее вокруг украинских СМИ.

Неизвестные в ночь на субботу обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". Согласно информации полиции, происшествие квалифицируется как террористический акт. В Киеве проводится специальная полицейская операция по задержанию стрелявшего.

Ранее телеканал "112 Украина" анонсировал показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна о событиях в стране, происходивших с 2013 года. Демонстрация ленты состоится на канале в субботу вечером. 11 июля глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко пообещал открыть дело в случае, если телеканал покажет фильм Стоуна.