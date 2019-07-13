Зеленский потребовал от и.о. главы Госфискальной службы Украины подать в отставку

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александра Власова написать заявление об увольнении в связи с тем, что он не может управлять людьми, которые находятся в его подчинении. Об этом глава государства заявил в субботу во время совещания по вопросам развития морских портов Украины в Одессе.

"Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление о вашем увольнении. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали. Скажите, пожалуйста, мне дату, чтобы я знал об этом не из Facebook, а из реальных документов ", - цитирует Зеленского пресс-служба его администрации. Со своей стороны Власов отметил, что уже в субботу напишет соответствующее заявление.

Свое требование Зеленский объяснил тем, что и.о. главы ГФС Украины не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал глава государства во время совещания в Ужгороде 6 июля. Кроме того, как отметил украинский президент, сообщение Власова в соцсети об увольнении подчиненных оказалось ложным.