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СМИ: в Афганистане не менее четырех человек погибли при нападении боевиков на отель

По данным телеканала Ariana, нападение совершили три боевика, двое из них ликвидированы

ТАСС, 13 июля. По меньшей мере четыре человека погибли, еще девять, в том числе двое детей, получили ранения в результате нападения боевиков на гостиницу в провинции Бадгиз на востоке Афганистана. Об этом сообщает в субботу телеканал Ariana со ссылкой на местные власти.

По их данным, в 12:40 по местному времени (11:10 мск) группа вооруженных людей вошла в гостиницу и открыла стрельбу. Как сообщается, на гостиницу напали три боевика, двое из них ликвидированы.

Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ).

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Афганистан
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