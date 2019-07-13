Скотленд-Ярд не будет препятствовать публикации статей на основе утечек

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Полиция Лондона не собирается препятствовать публикации статей, основанных на данных из просочившихся в прессу конфиденциальных документов государственных органов. Об этом говорится в заявлении заместителя главы Скотленд-Ярда Нила Басу, распространенном в субботу в связи с дипломатическим скандалом, вызванным публикацией депеш британского посла в Вашингтоне Кима Дэррока с критикой в адрес президента США Дональда Трампа.

"Столичная полиция уважает права СМИ и не намерена препятствовать редакциям в публикации статей в интересах либеральной демократии. СМИ играют важную роль в тщательном исследовании действий государства", - сказал он.

"Однако мы являемся органом, ответственным за соблюдение закона, и мы получили правовую консультацию, которая побудила нас начать уголовное расследование утечки этих специфических документов как потенциального нарушения закона о государственной тайне. Основное внимание в расследовании уделяется выявлению личности того, кто несет ответственность за эту утечку", - отметил полицейский.

По словам Басу, из правовой оценки случившегося следует, что утечка может быть "уголовным преступлением" в связи с нарушением закона о гостайне. "Мы знаем, что эти документы, и, возможно, другие остаются в обращении", - отметил он, добавив, что полиция должна "предотвращать, а также выявлять преступления".

Замглавы лондонской полиции ранее заявил, что публикация документов, способных нанести ущерб стране, уголовно наказуема. Он настоятельно рекомендовал британским изданиям воздержаться от обнародования конфиденциальных правительственных документов, если таковые окажутся в их распоряжении.

Рекомендация Басу вызвала резкую критику британского сообщества журналистов. Так, бывший министр финансов Джордж Осборн (2010-2016), который ныне является редактором газеты Evening Standard, посоветовал шефу полиции Лондона Крессиде Дик "быстрее дистанцироваться от этого очень глупого и опрометчивого заявления". Он также предположил, что замглавы Скотленд-Ярда, "похоже, мало что понимает в свободе прессы".