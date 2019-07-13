МИД Британии сообщил о желании Ирана решить проблему с танкером Grace 1

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран намерен решить проблему с задержанным гибралтарскими властями танкером Grace 1. Об этом в субботу сообщил глава МИД Великобритании Джереми Хант по итогам телефонного разговора со своим иранским коллегой.

"Министр иностранных дел Зариф заявил, что Иран хочет решить проблему и не стремится к эскалации. Поговорил также с главным министром Гибралтара Фабианом Пикардо, который отлично справляется с решением этого вопроса и разделяет точку зрения Великобритании относительно дальнейших действий", - написал в Twitter глава Форин оффиса.

По его словам, он заверил Зарифа, что в Лондоне обеспокоены пунктом назначения, а не происхождением перевозимой Grace 1 нефти. "Великобритания будет содействовать освобождению [судна], если мы получим гарантии того, что она не будет отправлена в Сирию после надлежащей правовой процедуры в судах Гибралтара", - добавил Хант.