Премьер Молдавии призвала снять ограничения на поездки чиновников в Приднестровье

КИШИНЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Майя Санду призвала международных посредников помочь добиться снятия ограничений на поездки чиновников страны в непризнанное Приднестровье. Как сообщает в субботу пресс-служба правительства, эта тема обсуждалась на встрече главы кабинета с делегацией представителей переговорного формата "пять плюс два" (Молдавия и Приднестровье - стороны конфликта, Россия и Украина - гаранты и посредники, ОБСЕ - посредник, а США и ЕС - наблюдатели).

"Санду обратилась за помощью к посредникам и наблюдателям в том, чтобы приднестровская сторона сняла в ближайшем будущем запрет на въезд на левый берег для всех граждан Республики Молдова", - говорится в сообщении.

"Все эти годы Кишинев был открыт для Тирасполя, жителям левого берега Днестра было обеспечено свободное передвижение, в том числе при пересечении государственной границы, люди пользовались целым рядом проектов, а Приднестровский регион пользуется теми же зонами свободной торговли, что и правобережье. Однако мы не приблизились к политическому решению. Более того, некоторые граждане Молдавии, в том числе чиновники и госслужащие, не имеют права свободно передвигаться по левому берегу", - цитирует Санду пресс-служба.

Глава молдавского правительства обратила внимание переговорщиков на важность решения и других проблем, существующих между Кишиневым и Тирасполем. "Борьба с коррупцией и контрабандой в Приднестровском регионе должна стать приоритетом. Мы обеспечим, чтобы как государственные учреждения, так и правительственные представители больше не участвовали в коррупционных и контрабандных схемах с Тирасполем, как это происходило в прошлом", - сказала Санду, добавив, что без прекращения незаконного обогащения "реального прогресса в поиске политического решения не будет". По ее словам, в этом вопросе молдавскую сторону поддерживает Украина.

Представители переговорного формата "пять плюс два" посетили накануне Кишинев и Тирасполь с целью активизации переговоров. Они застопорились из-за начавшейся в начале года кампании по выборам в парламент Молдавии, которые привели к смене власти в республике.