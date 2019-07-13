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Макрон объявил о создании военно-космического командования

Оно начнет функционировать в сентябре
Президент Франции Эмманюэль Макрон EPA-EFE/Kamil Zihnioglu/POOL MAXPPP OUT
Описание
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© EPA-EFE/Kamil Zihnioglu/POOL MAXPPP OUT

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании военно-космического командования в сентябре этого года. Соответствующее заявление было сделано французским лидером во время выступления в здании минобороны в преддверии Национального дня Франции.

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"Чтобы обеспечить развитие и укрепление наших космических возможностей, большое космическое командование будет создано в сентябре этого года", - сказал он, добавив, что оно будет создано в составе военно-воздушных сил Франции. "Мы будем усиливать наши знания о космической ситуации, мы будем лучше защищать наши спутники", - заявил французский лидер, трансляция выступления которого велась в Twitter Елисейского дворца.

Теги
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