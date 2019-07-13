Задержанные члены команды Гуайдо обвиняются в краже оружия

КАРАКАС, 14 июля. /ТАСС/. Двое приближенных лидера оппозиции Хуана Гуайдо, задержанные в пятницу, обвиняются в краже оружия и попытке продать его. Об этом заявил в субботу министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес во время пресс-конференции в Каракасе.

"Мы следили за ними. Сотрудники службы безопасности [Хуана] Гуайдо несли оружие, подобное тому, которое было украдено 30 апреля у Национальной гвардии", - сказал министр, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Родригес отметил, что приближенные Гуайдо хотели продать оружие "за $35 тыс.". "Все [имеющиеся] видео будут представлены во время [очередного раунда] переговоров на Барбадосе, чтобы показать, что эти люди [оппозиция] продолжают использовать насилие", - добавил министр.

В пятницу Гуайдо сообщил, что Эрик Санчес и Джейсон Париси, охранявшие семью оппозиционера, были похищены сторонниками президента Николаса Мадуро.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.