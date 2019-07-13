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Госдеп США призвал хуситов отменить 30 смертных приговоров, вынесенных за шпионаж

Среди приговоренных к казни есть ученые и политические деятели

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Власти США обеспокоены в связи с вынесением в подконтрольной хуситам йеменской столице Сане смертного приговора 30 заключенным. Об этом сообщается в распространенном в субботу заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Мы призываем поддерживаемых Ираном хуситов отменить эти приговоры, гуманно относиться к заключенным и прекратить произвольные задержания", - говорится в заявлении.

Как отметила Ортэгус, среди приговоренных к казни есть "ученые, политические деятели, задержанные по необоснованным, политически мотивированным обвинениям". "Некоторые из осужденных также, как предполагается, подвергались физическому насилию во время своего заключения", - добавила глава пресс-службы Госдепа.

Во вторник агентство France Presse со ссылкой на источник сообщило, что суд мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Сане приговорил к смертной казни 30 человек по обвинению в шпионаже в пользу коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. До вынесения приговора они в течение года содержались под стражей, отметило агентство.

Теги
СШАИранЙеменСаудовская Аравия
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