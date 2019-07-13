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Bloomberg: США объявят о введении санкций против Турции в конце следующей недели

Источники агентства не уточнили, в чем именно будут заключаться и какие сферы затронут санкции
Белый дом AP Photo/Susan Walsh
Описание
Белый дом
© AP Photo/Susan Walsh

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций в отношении Турции, которые будут введены из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Как сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, официально о введении ограничительных мер будет объявлено в ближайшие дни.

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По данным агентства, выбор стоял между тремя разными пакетами мер, из которых был выбран наиболее целесообразный. При этом источники Bloomberg не уточнили, в чем именно будут заключаться и какие сферы затронут санкции, которые теперь должны быть одобрены непосредственно президентом США.

Bloomberg подчеркивает, что Вашингтон намерен объявить о своих намерениях ввести ограничительные меры в конце следующей недели. По мнению одного из источников агентства, это будет сделано для того, чтобы введение санкций не совпало по времени с годовщиной попытки государственного переворота, которая была предпринята 15 июля 2016 года группой солдат и офицеров ВС Турции. Таким образом Вашингтон хочет избежать дополнительных спекуляций на тему того, что США стояли за этими событиями.

О поставках С-400

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор компании "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России зенитные системы подобного класса. С-400 "Триумф" - ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.

США предпринимают попытки не допустить покупки Турцией С-400. Вашингтон множество раз предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут ввести в отношении Турции различные санкции. Кроме того, речь шла о возможном отказе от продажи Турции истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 - это многоцелевая боевая машина пятого поколения, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.

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СШАТурцияРоссияЧемезов, Сергей ВикторовичТрамп, Дональд
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