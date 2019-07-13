В Колумбии осудили арест венесуэльскими властями двух приближенных Гуайдо

БОГОТА, 14 июля. /ТАСС/. Власти Колумбии осудили арест в Каракасе двух приближенных лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом в субботу глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо написал в своем Twitter .

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Решительно осуждаем произвольное задержание Эрика Санчеса и Джейсона Париси, членов группы безопасности временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо", - написал министр. Трухильо при этом выразил точку зрения, что администрация президента Николаса Мадуро "продолжает демонстрировать свое неуважение к правам человека".

В пятницу Гуайдо утверждал, что Эрик Санчес и Джейсон Париси, охранявшие семью оппозиционера, были похищены сторонниками Мадуро. В субботу министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес во время пресс-конференции в Каракасе сообщил, что задержанные обвиняются в краже оружия и попытке продать его.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.